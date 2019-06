FC Porto arranca pré-época a 1 de julho

O FC Porto anunciou, esta sexta-feira, que a pré-época arrancará no dia 1 de julho, revelando ainda o calendário de partidas amigáveis a disputar.

O primeiro particular confirmado será contra o Fulham, no Algarve, a 16 de julho. Segue-se a participação no torneio de pré-época "Copa Ibérica". O Bétis é o adversário na meia-final, no dia 19 de julho. Dia 21, os dragões defrontarão o Getafe ou Portimonense.

Falcao regressa ao Dragão para a apresentação aos sócios

O habitual jogo de apresentação aos sócios será frente ao Mónaco, no Estádio do Dragão, no dia 27 de julho. A equipa monegasca é orientada por Leonardo Jardim, e conta com Falcao no plantel, ex-FC Porto.

O FC Porto vai disputar a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com a primeira mão macada para a primeira semana de agosto, ainda antes do arranque da I Liga.