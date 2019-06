Veja o momento em que Ogier desiste na Sardenha

Sebastien Ogier está fora da luta pela vitória no Rali da Sardenha. O líder do Mundial de Ralis bateu numa rocha na quarta especial, e foi obrigado a desistir, como se pode ver nas imagens disponibilizadas pelo WRC no Twitter. O piloto da Citroen estava na 9.ª posição do rali, fruto das dificuldades que sentia por abrir os troços e ter de limpar a estrada.

Ogier deverá regressar no sábado, mas já sem possibilidades de lutar pelo triunfo. O francês tem em risco a liderança do WRC, apesar de ainda ter oportunidade de tentar entrar nas posições pontuáveis e de conquistar pontos na "Power Stage".

Tanak, vencedor do Rali de Portugal, está no segundo lugar do Campeonato do Mundo, a somente dois pontos de Ogier. Neuville é terceiro, a dez pontos. No final das primeiras cinco especiais do Rali da Sardenha, Tanak tinha o Toyota na segunda posição e Neuville seguia com o Hyundai no sexto posto. Na frente estava Latvala, em Toyota.