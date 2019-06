Nuno Pinto termina tratamento para combater o linfoma

Nuno Pinto anunciou que terminou o tratamento para o linfoma, que o afastou da competição durante grande parte da temporada 2018/19. O jogador do Vitória de Setúbal diz estar preparado para "virar a página" e regressar aos relvados.

"Hoje termino o protocolo que me foi estipulado no dia 13 de dezembro. Com muita satisfação minha, quero fechar este ciclo e virar a página, pois a vida continua e temos de aproveitar tudo ao máximo. Em breve estarei a recuperar energias com a minha amada família e voltar a fazer o que tanto gosto", pode ler-se, na mensagem escrita nas redes sociais

O lateral-esquerdo anunciou, em conferência de imprensa, em dezembro, que estava a lutar contra um linfoma, que desapareceu em março. Depois de terminados os tratamentos, Nuno Pinto deverá regressar aos trabalhos com o restante plantel sadino, no dia 24 de junho.