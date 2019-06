Possível saída de Soares "pode ser oportunidade para agarrar com unhas e dentes"

Jaime Magalhães, antigo extremo do FC Porto, acredita que uma proposta milionária por Tiquinho Soares poderá ser demasiado boa para ser recusada, tanto para o clube, como jogador. Em declarações a Bola Branca, o ex-jogador aceita um cenário de saída, apesar de reconhecer uma perda desportiva para o clube portista.

"O Tiquinho tem sido uma peça importante na estrutura da equipa e seria uma perda para o plantel. Nada é eterno e, se o Tiquinho sair, entrará algum dinheiro nos cofres do clube, o que será vantajoso. Espero que tudo corra bem e que, tanto o jogador como o clube, possam sair satisfeitos com o desfecho do caso. Desde que chegou do Vitória de Guimarães tem tido uma ascensão enorme e esta é uma oportunidade que ele terá de agarrar com unhas e dentes", referiu.

Soares tem sido associado a clubes da China e da Rússia, e a imprensa nacional aponta a um encaixe superior aos 25 milhões de euros. Jaime Magalhães acredita que o clube já tem alternativas aos jogadores que podem abandonar o Dragão. Pedro, do Fluminense e Gustavo, do Corinthians são alvos da SAD.

"As pessoas responsáveis já terão pensado na sua substituição, se se confirmar a saída do Tiquinho. O FC Porto é um clube que teve sempre grandes pontas-de-lança. Acredito que os dirigentes estão a cautelar as possíveis posíveis saídas e que possamos ser, mais uma vez, campeões na próxima época", concluiu.

Soares, de 28 anos, fez a sua melhor época no FC Porto, com 22 golos apontados em 41 jogos disputados. No clube desde janeiro de 2017, o avançado soma 45 golos em 92 jogos.