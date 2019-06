Atenção, Portugal. Sérvia demite selecionador

Mladen Krstajić já não é o selecionador da Sérvia, anunciou a federação em comunicado.

O treinador de 44 anos deixa o cargo, depois de uma derrota pesada por 5-0, frente à Ucrânia, em jogo de qualificação para o Europeu 2020, grupo no qual Portugal está também incluído. A vitória contra a Lituânia, por 4-1, não evitou a saída do selecionador.

"A Comissão de Assuntos Emergenciais da Federação Sérvia de Futebol teve em Belgrado uma reunião na qual várias decisões foram tomadas. A Federação Sérvia de Futebol e Mladen Krstajic concordaram em rescindir o contrato de cooperação", pode ler-se.



A federação anunciou que irá anunciar o novo selecionador nos próximos dias, que se estreará precisamente contra Portugal, no próximo jogo de qualificação para a prova, no dia 7 de setembro, em solo sérvio. Portugal e Sérvia precisam de vencer, para não ficar em situação delicada no grupo.

Portugal e Sérvia empataram, no Estádio da Luz, a uma bola, a 25 de março. A seleção portuguesa ocupa, atualmente o quarto lugar do grupo B, com apenas dois pontos, a oito da líder Ucrânia, mas com dois jogos a menos. Portugal não jogou para a qualificação no final da época 2018/19, para disputar a fase final da Liga das Nações, que venceu