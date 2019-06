"Pele de dragão" é o terceiro equipamento do FC Porto

O FC Porto apresentou, esta quinta-feira, a camisola que servirá de terceiro equipamento para a próxima temporada. Uma camisola descrita como "a pele do dragão colada à pele dos jogadores".

O equipamento tem motivos alusivos à figura de um dragão e em diferentes tons de azul. Em declarações publicadas pelo site do FC Porto, Diogo Leite, um dos jogadores que serviu de modelo para a nova camisola, apreciou a ideia: “Este design é fantástico e estou ansioso para ver os adeptos a apoiar-nos sempre que entrarmos em campo com esta camisola. Significa muito usar o símbolo do FC Porto ao peito”.