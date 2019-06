Santuário de Fátima recebe peregrinação internacional aniversária de junho

O Santuário de Fátima recebe esta quarta-feira a peregrinação internacional aniversária de junho.

Assinalando a segunda aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos, as celebrações serão presididas pelo bispo de Viseu, D. António Luciano dos Santos Costa.

Natural da Guarda, D. António Luciano dos Santos Costa é doutorado em Teologia Moral e foi nomeado bispo pelo Papa Francisco a 3 de maio do ano passado. Esta é a primeira vez desde que é bispo que vai presidir a uma peregrinação internacional aniversária em Fátima.

Entre o programa celebrativo desta peregrinação, destaca-se a saudação inicial a Nossa Senhora na Capelinha das Aparições, às 18h30, e o rosário às 21h30, seguido da procissão das velas e missa da vigília, no recinto, no dia 12 de junho.

No dia 13 de junho, amanhã, o rosário será às 9h00, seguido da missa internacional no recinto às 10h00, com a palavra ao doente, e procissão do adeus.

De referir que este ano pastoral está a ser vivido em Fátima sob o tema “Tempo de graça e misericórdia: dar graças pelo dom de peregrinar em Igreja”.

A Renascença vai transmitir em direto as celebrações da peregrinação internacional de junho.