Sporting acerta em cheio em Rosier. "É uma mais-valia"

Para Rui Pataca, atual diretor desportivo do Créteil-Lusitanos - treinado por outro português, Carlos Secretário -, foi treinador do Rodez, clube onde Rosier deu os primeiros passos. Não se cruzaram, mas o amplo conhecimento do futebol gaulês permite a Pataca não ter dúvidas sobre a qualidade do jovem lateral.

"O Rosier é uma boa opção. Está habituado à alta competição e fez uma excelente época no Dijón [apesar de uma lesão no metatarso que o afastou durante alguns meses da competição]", começa por dizer, regressando à base de formação de Rosier para concluir que o jogador encaixa no perfil de lateral desejado por Keizer.

"Foi um jogador formado no Toulouse como médio-ala direito mas que depois foi transformado em lateral. Não tem problemas em ter a bola nos pés, tecnicamente é muito evoluído, com qualidade superior no cruzamento. É muito forte fisicamente, consegue recuperar espaço com uma rapidez acima do normal. É um jogador de muita qualidade", afiança Rui Pataca.