Warriors forçam sexto jogo na final da NBA

Os Golden State Warriors sobreviveram ao quinto jogo das finais da NBA e impediram que os Toronto Raptors se sagrassem campeões, ao vencer a partida por 105-106. Vantagem tangencial, mas suficiente para manter os Warriors na luta pelo título.

Mas nem tudo foram boas notícias para os californianos. Kevin Durant regressou, marcou 11 pontos, mas durou apenas 12 minutos. O jogador voltou a lesionar-se, agora no tornozelo direito.

Steph Curry foi o melhor marcador da partida, com 31 pontos. Fez ainda sete assistências e ganhou oito ressaltos. Thompson marcou 26 e Draymond Green ficou perto do triplo-duplo, com dez pontos, dez ressaltos e oito assistências. Do banco surgiu Cousins, que contribuiu com 14 pontos.

O melhor de Toronto foi Kwahi Leonardo, com 26 pontos, 12 ressaltos e seis assistências. Lowry, com 18 pontos, e Gasol, com 17, estiveram a um nível interessante. Siakam teve prestação mais discreta do que o habitual e não foi além dos 12 pontos.

Os Raptors continuam em vantagem na final (3-2) e têm nova oportunidade de conquistar o título, ao sexto jogo, em Oakland, no último jogo oficial na Oracle Arena, pavilhão que os Warriors vão abandonar. O jogo realiza-se na madrugada de quinta para sexta-feira. Se Golden State vencer a decisão segue para a "negra", em Toronto.