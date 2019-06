Rosberg defende que Vettel foi bem penalizado

Nico Rosberg reconhece que a sua opinião pode criar controvérsia junto dos fãs da Fórmula 1 que estão ao lado de Vettel e consideram que o piloto da Ferrari foi indevidamente penalizado, no GP do Canadá, mas, ainda, assim, não coibiu de a emitir no seu canal no Youtube.

O antigo campeão do mundo considera que "a penalização é totalmente justa". Rosberg sublinha que não está a tomar partido por qualquer dos pilotos. A sua opinião baseia-se, somente, nas regras.

"O Vettel gritou a dizer que tinha sujidade nos pneus, que não tinha controlo sobre o carro e que não viu o Lewis [Hamilton]. Tudo bem, mas o Lewis estava lá. A regra diz que quando saímos de pista temos de voltar em segurança. O Vettel atravessou toda a pista e eu penso que ele poderia deixar mais espaço. Como não fez, o Lewis viu que se tratava de um situação perigosa e teve de travar. Vi a repetição várias vezes e se o Lewis não tivesse travado teria ido contra o muro", avalia.

Rosberg entende que os fãs querem ver corridas emocionantes e ele próprio concorda que esta penalização é dura para Vettel, mas, baseado nos regulamentos, conclui que é "totalmente justa" e reforça que a sua opinião é completamente neutra.

Lewis Hamilton venceu o GP do Canadá, mas foi Vettel o primeiro a cortar a meta. O alemão da Ferrari foi penalizado em cinco segundos, por não ter voltado à pista em segurança, na volta 48. No final da corrida, Vettel pediu explicações aos comissários, não levou o carro para o parque fechado e tirou a placa de vencedor da frente do Mercedes de Hamilton. O britânico, na cerimónia do pódio, puxou Vettel para o seu lado e os dois ficaram no degrau mais alto.