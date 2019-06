FC Porto interessado em Zé Luís

O FC Porto está interessado em contratar Zé Luís, ponta-de-lança internacional por Cabo Verde, que joga no Spartak de Moscovo. A transferência do jogador de 28 anos poderá ficar fechada por 10 milhões de euros.

Melhor marcador da equipa russa, com dez golos no campeonato e 14 no conjunto de todas as competições, Zé Luís foi treinado por Sérgio Conceição no Braga, em 2014/15. Nessa época, o avançado marcou 11 golos e mudou-se para o Spartak, onde está há quatro temporadas e onde já foi campeão da Rússia.

Zé Luís chegou em 2009/10 a Portugal para jogar no Gil Vicente e destacou-se no ano do regresso do clube à I Liga, ao marcar 12 golos. Contratado pelo Braga, o cabo-verdiano não se afirmou de início e voltou a Barcelos, por empréstimo, e assinou cinco golos, em 16 jogos. Seguiu-se uma temporada dividida entre Braga e Braga B, empréstimo ao Videoton, onde marcou 15 golos, e o regresso a Braga, já com Sérgio Conceição.

Nos quatro anos de Spartak de Moscovo, Zé Luis tem 109 jogos disputados e 35 golos marcados.