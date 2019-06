Dois mortos em acidente de aeronave no aeródromo de Leiria

Duas pessoas morreram esta tarde na sequência da queda de uma aeronave no aeródromo de Leiria. A informação foi confirmada à Renascença por fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.



As vítimas mortais são dois homens com 67 e 41 anos, como adianta a mesma fonte. O aleta foi dado às 16h48.



O incêndio que se seguiu ao acidente mobilizou 9 veículos e 23 operacionais entre bombeiros e elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP).

No local esteve também uma Viatura Rápida de Emergência Médica de Pombal.

Fonte do CDOS de Leiria garantiu à Renascença que o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) já foi notificado sobre a queda do ultraleve, acrescentando que vai iniciar diligências com vista a proceder à investigação do acidente.