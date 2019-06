Vettel conquista a primeira "pole position" da temporada no Canadá

Sebastial Vettel vai partir da "pole position" no Grande Prémio do Canadá, em Montreal. O piloto da Ferrari conseguiu ultrapassar o tempo de Lewis Hamilton, da Merecedes.

O piloto alemão vai partir da primeira posição pela primeira vez esta temporada, no sétimo Grande Prémio da época. Vettel conseguiu a volta mais rápida, com 1:10.240s, com o britânico, campeão em título, a ficar a 0.2s de distância.

Charles Leclerc partirá da terceira posição. O jovem piloto monegásco da Ferrari ficou a 0.6s do colega de equipa. Daniel Ricciardo foi uma das grandes surpresas da qualificação. O australiano, que trocou a Red Bull pela Renault, vai partir em quarto lugar, a melhor qualificação da temporada.

Ricciardo parte à frente de Pierre Gasly, da Red Bull, e Valtteri Bottas, da Mercedes, e segundo classificado da classificação geral, que perdeu o controlo do carro no final da qualificação, retirando o finlandês da primeira fila na partida.

Niko Hulkenberg, da Renault, parte da sétima posição, seguido pelos dois McLaren, Lando Norris e Carlos Sainz, que vão partir da oitava e nona posição, respetivamente. Kevin Magnussen, da Haas, fecha o décimo posto, mas poderá ser penalizado e partir das "boxes". Max Verstappen, quarto classificado da classificação geral, é a grande desilusão da qualificação, e partirá da 11ª posição.

Nas contas do campeonato, Hamilton lidera, com 137 pontos, mais 17 do que o colega de equipa, Valtteri Bottas. Vettel é terceiro, com 82 pontos, seguido de Verstappen, com 78. A corrida no Canadá está marcada para este domingo, as 19h10.