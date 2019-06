​O porquê de um Dia Nacional da Gastronomia? A resposta está em Viseu

Viseu recebe este fim de semana a exposição “O que se come, o que se bebe”, que serve obras de criadores de arte de rua e promove ainda um jantar solidário. 34 museus a nível nacional, de norte a sul e ilhas da Madeira e Açores, terão apontamentos relacionados à gastronomia.



“Porquê um Dia Nacional de Gastronomia”? A pergunta é colocada pela presidente da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, Olga Cadaval, que fala em nome de 91 confrarias e dá a resposta à questão colocada sobre a pertinência de um dia dedicado à comida e bebida.

“Porque a comida está desde o nascer até ao morrer, do primeiro momento do dia até que nos deitamos, é bom percebermos que um dia nacional é algo para celebrar a coletividade e os pontos diferentes que temos, desde o Minho até ao Algarve, passando pelos arquipélagos, e que demonstram as matrizes da nossa identidade”, defende.

A 4ª edição do Dia Nacional da Gastronomia Portuguesa tem como palco o solar do vinho do Dão em Viseu, onde o visitante vai poder ver ’O que se come, o que se bebe’ numa exposição com peças de Tamara Alves, um dos grandes nomes da ‘street art’ (arte de rua) de Portugal, assim como do chef Nuno Castro e de Jean Michel Maciel, que apresenta uma exposição, denominada ‘showcooking’, sobre máquinas ligadas ao receituário. “A exposição é um brinde à nossa gastronomia, celebrarmos o melhor que temos”, realça Olga Cadaval.

No domingo, 9 de junho, vão ser atribuídos os galardões do Troféu Portugal, disputado por cinco chefs.

Esta quarta edição do Dia Nacional de Gastronomia, depois de Lisboa, Vila Nova de Gaia e Aveiro, chega agora à cidade de Viriato.

Na noite deste sábado, no Solar do Vinho do Dão, onde decorre o evento, haverá um “jantar solidário” a favor da associação dos autistas de Viseu e que conta com o contributo da Confraria de Almeirim que tem na ementa a Sopa da Pedra.

Neste fim-de-semana está ainda prevista a abertura de 34 museus a nível nacional, de norte a sul e ilhas da Madeira e Açores, além de cerca de 50 restaurantes sinalizados com um dístico e na página da Internet da federação, abertos à iniciativa com uma ementa alusiva.