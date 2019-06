Cristiano Ronaldo quer juntar a Liga das Nações ao troféu do Europeu 2016

Cristiano Ronaldo quer voltar a vencer um troféu pela seleção nacional. O avançado português diz que a seleção está motivada para juntar a Liga das Nações ao Europeu, conquistado em 2016, na França.

"São três finais e quero vencer duas delas. Tenho esperança, e a equipa também. Estamos otimistas, a jogar em casa. Espero que o estádio esteja incrível, com uma energia que vai chegar até nós. Juntos, poderemos ser campeões", disse, em entevista à UEFA, a recordar as finais dos Europeus 2004 e 2016.

Depois de um "hiato" da seleção nacional, após o Mundial 2018, Ronaldo fala em boas sensações no regresso à competição com a seleção. "É sempre uma honra jogar pela seleção. Estar nesta competição é ainda mais especial, marcar golos é a cereja no topo do bolo".

Na final, Ronaldo não espera facilidades contra a Holanda, uma equipa que mistura experiência e juventude, mas acredita que a equipa treinada por Ronald Koeman também não olhará para Portugal como um adversário fácil.

"A Holanda é uma grande equipa. Jogam muito bem. Tenho assistido aos seus jogos e têm uma equipa com grandes jogadores, que mistura jogadores jovens e experientes. Será um adversário difícil, tanto para Portugal como Holanda, como são todas as finais", disse.

O segredo para combater a idade

Apesar dos 34 anos de idade, Cristiano Ronaldo continua no topo mundial, e revela que o segredo passa pela motivação e trabalho. "É a minha preparação e ética de trabalho. Continuo a sentir-me bem com 34 anos. O mais importante está na tua cabeça, tenho de me sentir feliz e motivado. Ainda tenho muito para dar".

A final entre Portugal e Holanda está marcada para domingo, às 19h45, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.