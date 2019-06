Hamilton entra mais forte no Canadá

Lewis Hamilton foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Canadá.

O piloto da Mercedes fez 31 voltas no Circuito de Montreal, a mais rápida com o tempo de 1:12.766, ligeiramente à frente do colega de equipa, Valtteri Bottas.

Leclerc, da Ferrari, e Verstappen, ao volante de um Red Bull, ficaram a menos de um segundo de Hamilton, e terminaram a primeira sessão em terceiro e quarto lugar, respetivamente. Sebastien Vettel foi quinto classificado, a mais de um segundo de distância do líder, e atrás do colega de equipa, o jovem monegásco Leclerc.

Raikkonen, Carlos Sainz, Ricciardo, Sergio Pérez e Kevin Magnussen fecharam o "top-10" da primeira sessão do dia. Pierre Gasly, da Red Bull, foi 13º.

Uma das grandes novidades da sessão foi Nicholas Latifi, que teve a sua primeira experiência na Fórmula 1, ao volante da Williams, substituído Kubica na primeira sessão de treinos. O canadiano, atual líder do Campeonato do Mundo de Fórmula 2, fez o pior tempo da sessão.

A segunda sessão de treinos livros disputa-se esta sexta-feira, às 19h00.