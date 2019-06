​Renovar cartão de cidadão online vai ser possível a partir de dia 21

“Estamos a desconcentrar os pontos de acesso Cartão de Cidadão por todo o país, usando os Espaços Cidadão”, diz a secretária de Estado, garantindo que, por exemplo, na zona da Grande Lisboa, há atualmente cerca de 40 locais onde é possível tratar de assuntos relacionados com o Cartão de Cidadão.

Anunciou ainda que vão ser criados novos espaços para emissão do Cartão de Cidadão, o que vai permitir “uma descompressão” para a entrega do documento.

“Como de cinco em cinco anos ainda temos o mesmo tipo quer de feição, quer de impressão digital, vamos usar esses dados que já estão guardados nos nossos sistemas. O cidadão a única coisa que vai ter que fazer é autenticar-se com o seu cartão de cidadão e a Chave Móvel Digital e, a partir dai, preenchendo somente um formulário, pode pedir a renovação do seu cartão”, explicou Anabela Pedroso.

A data foi anunciada na Renascença pela secretária de Estado da Justiça. O Governo pretende com esta medida diminuir as longas filas que tem havido nos serviços.

Quem pode usar?

Pessoas com 25 anos ou mais e que queiram manter os dados biométricos no sistema dos serviços de identificação. Além disso, o cartão do cidadão não pode ter caducado há mais de 30 dias.

Onde está disponível?

Medida avança em 40 espaços na Grande Lisboa.

E o resto do país?

Está a ser estudado avançar na Área Metropolitana do Porto. Mas a ideia é este sistema estar a funcionar em pleno até ao final de julho no resto do país.

Serviço vai estar disponível nas conservatórias?

Além de serem um complemento aos atuais balcões do Instituto dos Registos e Notariado, estes Espaços Cidadão vão funcionar também nas próprias conservatórias. Ou seja, o Governo acredita que a procura pelas conservatórias não vai reduzir. A vantagem está na rapidez.

O que mudou?

Tem tudo a ver com a entrada em funcionamento de uma nova versão do sistema informático de suporte às renovações de cartão de cidadão. Este sistema torna possível descentralizar e melhorar o fluxo de atendimento deste serviço, tornando-o, mais cómodo e mais rápido, mantendo simultaneamente os padrões de segurança.