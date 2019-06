Árbitro espanhol apita Portugal na final da Liga das Nações

Undiano Mallenco é o árbitro nomeado pela UEFA para a final da Liga das Nações, entre Portugal e Holanda, no domingo, no Estádio do Dragão, às 19h45. Será o último jogo da carreira do árbitro espanhol, de 45 anos.

Roberto Fernández e Juan Carlos Jiménez serão os árbitros assistentes, Mateu Lahoz será o quarto árbitro e no VAR vão estar Juan Munuera e Alejandro Hernández.



O Portugal-Holanda tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.