Equipa secreta do fisco vigia e fotografa contribuintes

Há uma nova polémica envolver as Finanças, após operações STOP do fisco que o Governo mandou cancelar. A Direção de Finanças do Porto tem uma equipa secreta que vigia, segue e fotografa contribuintes.

O “Jornal Económico” revela que a equipa de investigação criminal foi criada há dois anos. Sem ter ordens de serviço escritas faz um levantamento de dados de suspeitos de crimes fiscais.

Depois de uma denúncia e da suspeita de atuarem à margem da lei, a Autoridade Tributária já ordenou uma auditoria.

O ministério liderado por Mário Centeno garante que esta equipa especial do Fisco tem enquadramento orgânico, tendo sido criada por proposta do anterior diretor de Finanças do Porto. Mas o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) desconhece a sua existência.