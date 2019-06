"Não basta editar um livro e colocá-lo na prateleira"

Tendo como pano de fundo a Feira do Livro de Lisboa, que decorre até 16 de junho, a Renascença e agência Ecclesia entrevistaram o diretor-geral da Paulus Editora. Uma conversa sobre livros e os desafios que se colocam ao setor e, em particular, às editoras católicas que ali marcam presença, com qualidade reconhecida e com uma oferta cada vez mais alargada em termos de temas e autores.

Para o padre José Carlos Nunes, participar neste tipo de eventos “é fundamental” para ter visibilidade e conquistar mais leitores. Diz que uma das estratégias é “estar atento”, para dar resposta adequada à procura, que na Paulus têm sempre em conta. Não vê como “concorrentes” os livros de ‘autoajuda’, explicando que o objetivo principal do que escolhem publicar é ajudar as pessoas a crescer na fé, que não é “algo mágico” e tem de ser “cultivada”.

A poucos meses de deixar o cargo, para ir tirar um doutoramento em comunicação digital, José Carlos Nunes não tem dúvidas de que o futuro dos livros também passa por aí. E fala das apostas editoriais que têm feito, como a da coleção Youcat, destinada aos jovens.

Participar numa Feira do Livro é muito importante para uma editora como a Paulus, que está ao serviço do Evangelho e da cultura cristã?

É importante e é fundamental. Cada vez mais, a Feira do Livro de Lisboa é um evento cultural, ligado aos livros, de maior relevo no nosso país. E não falo tanto numa perspetiva de vendas, comercial, mas numa perspetiva de presença, e de imagem também. Nós já participamos na Feira da Livro há muitos anos…

Há quantos?

Esta é a 89.ª edição, nós já participamos há pelo menos 65 anos. E a nossa presença tem sido sempre esta: estar no meio da cultura portuguesa, mostrar que também há uma cultura religiosa.

Mas, faz diferença em termos de exposição pública, para se darem a conhecer a mais gente?

Sim, faz, porque passa muita gente pela Feira do Livro, com as mais variadas razões e motivos. Porém, a nossa presença é uma presença no meio da cultura, no meio da cidade, no meio de tantas outras editoras e no meio de tantos outros temas. É bom que esteja presente a temática religiosa, e não só, porque a Paulus Editora tem vindo cada vez mais a apostar numa outra linha editorial, que tem a ver com o diálogo com os não-crentes, e sobretudo um diálogo de uma espiritualidade um pouco mais alargada.

Ao longo do ano vão promovendo lançamentos e apresentações de livros, participam em Feiras, iniciativas próprias do mundo editorial. É importante usar as mesmas armas das outras editoras? Conseguem chegar a mais público?

É cada vez mais fundamental. Aliás, nós nascemos precisamente desta intuição do nosso fundador, de que devemos combater o mal usando as mesmas armas, mas para o bem. Combater, obviamente, aqui é em sentido figurado, o sentido de que se a mensagem é boa, todos os meios utilizados devem ser excelentes, para poder ajudar a veicular esta mensagem de salvação, que traz felicidade às pessoas, que ajuda as pessoas a encontrarem a sua realização na própria vida. Cada vez mais procuramos adequar-nos aos vários públicos, a partir da necessidade de os conhecer.