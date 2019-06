Governo critica TAP por atribuir prémios e acusa empresa de “quebra de confiança”

O Governo criticou esta quinta-feira a Comissão Executiva da TAP por causa do caso dos prémios atribuídos a trabalhadores da transportadora.

Num comunicado enviado pelo Ministério das Infraestruturas e da Habitação pode ler-se que o dinheiro gasto nestes prémios constitui mesmo uma “quebra da relação de confiança” por parte da TAP.

O Governo pede ainda uma reunião do Conselho de Administração, no qual o Estado está representado, com “caráter de urgência” para “esclarecimento de todo o processo”.

A TAP está no centro de uma polémica depois de ter surgido a informação de que apesar de a empresa ter registado um prejuízo, pagou a um grupo de 180 trabalhadores prémios no valor total de 1,171 milhões de euros.

“O Ministério das Infraestruturas e da Habitação discorda da política de atribuição de prémios, num ano de prejuízos, a um grupo restrito de trabalhadores e sem ter sido dado conhecimento prévio ao Conselho de Administração da TAP da atribuição dos prémios e dos critérios subjacentes a essa atribuição”, afirma o comunicado, citado pela RTP.

O Ministério afirma ainda que não se revê “na conduta da Comissão Executiva que agiu em desrespeito dos deveres de colaboração institucional que lhe são conferidos”.

Apesar de coro de críticas a que tem sido sujeita,a TAP justificou esta quinta-feira o pagamento dos prémios, dizendo mesmo que poderiam ter sido mais altos se a empresa tivesse gerado lucro.