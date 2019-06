O Cine FC descentraliza-se para acolher novos públicos com um cartaz diversificado

Numa sala de cinema - Cinemax - "com condições mais apropriadas à exibição de filmes", o objetivo é “crescer um pouco mais” face às três edições anteriores, como conta à Renascença o jornalista Sérgio Pires, um dos organizadores deste festival que combina cinema e futebol.

O Cine Futebol Clube fez as malas e mudou-se do Porto para Penafiel, de modo a atrair novos públicos, em diferentes faixas etárias, e dar um passo em frente com um cartaz variado, este fim-de-semana

Sessão educativa para miúdos e graúdos, e oferta variada

A outra grande novidade desta quarta edição do Cine FC é a realização de uma sessão educativa, no sábado de manhã. Sérgio Pires assume a vontade de “explorar a possibilidade de trazer novos públicos em faixas etárias diferentes e de criar uma vertente pedagógica e educativa” no festival:

“Precisamente por isso, encontrámos uma forma de fazer uma sessão educativa, para trazer jovens do escalão de formação do Penafiel, e outros, e outro tipo de público. As curtas que fazem parte da sessão educativa são filmes mais adequados para um público mais jovem e visam promover o debate e a consciencialização por parte das crianças e dos pais.”

Nesse sentido, verifica-se a repetição de alguns títulos face ao ano passado, como o filme “Lebanon Wins the World”, que “surpreendeu muita gente”, pelo que a mudança de cidade propiciou nova exibição.

“Achámos que havia títulos que se encaixavam bem em determinadas sessões. No entanto, logicamente que a maioria dos filmes é exibida pela primeira vez e são esses as nossas apostas fortes, sobretudo para a noite de sábado e para a tarde de domingo”, assinala Sérgio Pires.

Entre o leque de filmes escolhidos para a quarta edição do Cine Futebol Clube, há propostas variadas, “de diferentes países e diferentes linguagens”, que vão dos “documentários puros e duros” a filmes “que visam mais o entretenimento”.

Destacam-se o documentário “Kaiser”, “um filme absolutamente incrível” que conta a história de um futebolista que conseguiu fazer carreira quase sem entrar num campo de futebol – e sem ter talento para isso. “Até Lá Abaixo” relata a viagem de um grupo de jornalistas portugueses pelo futebol africano, “numa viagem que atravessa todo o continente”. “Última Final” é o olhar de um jornalista brasileiro sobre o “Superclásico” da Taça Libertadores, entre Boca Juniors e River Plate, em 2018.