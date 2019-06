Empresa portuguesa desenvolve tecnologia para denunciar crimes ambientais

A empresa portuguesa CybELE desenvolveu uma tecnologia que, através de imagens de satélite, permite denunciar mais facilmente crimes ambientais. Oficialmente, a empresa arrancou em fevereiro deste ano, mas o CybELE é um projeto há muito sonhado e trabalhado pelo francês Robin Bouvier.

Com experiência na área do ambiente, na qual trabalhou como assessor e conselheiro em empresas e numa organização ambientalista, Bouvier percebeu que havia uma lacuna muito grande nas leis de proteção do ambiente, o que permitia incumprimentos e ilegalidades por parte das empresas.

Os satélites espalhados pelo mundo podem assim ajudar a fazer a diferença, garante Bouvier à Renascença.

“Tecnicamente usamos diferentes tipos de satélite. Temos uma parceria com o programa Copernicus, que está ligado a vários satélites a que chamamos de 'sentinelas'. Usamos as imagens que esses satélites disponibilizam e procedemos à análise dos dados. Juntamos toda a informação disponível e, dependendo do pedido do cliente, adicionamos mais detalhes à informação com análises aos dados.”