Acabar com a celulite? Conheça a receita caseira que pode ajudar

“Não se aprende de um dia para outro”, diz Cláudia Costa que, com Tiago Lucena, lançou um livro com 70 receitas caseiras para fazer os seus próprios produtos de higiene pessoal e limpeza de casa.

“É preciso paciência, dedicação e vontade", diz à Renascença. "Mas vale a pena pelo dinheiro que se poupa e pelo bem-estar que se alcança, quando se consegue viver sem recurso a produtos químicos.”

Uma pasta de dentes com vinagre de sidra e azeite extra virgem ou um perfume com alfazema e vinagre branco, além de um champô com chá de camomila e sabão de Castela líquido são alguns dos produtos que pode fabricar em casa, com a ajuda do livro "A Senhora do Monte".

Os autores, Cláudia Costa e Tiago Lucena, são um casal que, há nove anos, decidiu “deixar a vida na cidade e o stress diário de horários frenéticos e contas sem fim para pagar, em busca da tranquilidade e da saúde que o campo proporciona”, conta Tiago.

Dizem-se nómadas digitais e já viveram no Cartaxo, na Lousã, na Sertã e em Mafra, locais onde puderam pôr em prática o amor pela agricultura biológica e a relação mais próxima com a natureza.

“A vida do campo e o contacto com as pessoas mais idosas fez surgir o gosto pelas tradições, receitas caseiras e mezinhas naturais que, por serem tão preciosas, tiveram de ser escritas. Acabaram por se transformar num blogue e depois num livro”, diz Cláudia Costa.

Para esta antiga assistente de bordo, “tudo o que foi contado e ensinado pelas pessoas do campo, de outra geração, representa um património riquíssimo de Portugal que não pode ser perdido com o tempo”.