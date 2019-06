Évora acolhe primeiro Centro de Transição para Refugiados em Portugal

Com capacidade para três dezenas de pessoas, já está a funcionar aquele que é o primeiro Centro de Transição de Refugiados em Portugal. Fica em Évora, cidade com “as condições ideais para o acolhimento” e a “dimensão certa para que se sintam num espaço urbano com vida, com um ritmo calmo e onde não há a sensação de caos urbanístico”.

Quem o diz é André Costa Jorge, em declarações enviadas à Renascença pela arquidiocese de Évora. O novo Centro de Transição de Refugiados é um projeto do Serviço Jesuíta aos Refugiados – Portugal, (JRS – Jesuit Refugee Service), no âmbito da PAR – Plataforma de Apoio aos Refugiados.

De acordo com o diretor-geral do JRS – Portugal, a passagem por esta estrutura de transição, “por um período que pode ir até aos três meses”, vai permitir aos refugiados “a aprendizagem da nossa cultura”, por um lado e, por outro, “ficamos com um perfil mais exato das pessoas”, antes de serem enviadas para uma instituição, em Portugal, onde permanecerão cerca de 18 meses.

“Tivemos aqui uma família durante um mês que depois foi reencaminhada para uma resposta de acolhimento no Porto. Aqui, aprenderam o básico do português e tiveram algum enquadramento no que toca à documentação, no fundo a parte burocrática, tendo seguido a sua vida”, exemplifica André Costa Jorge. “Esta solução é a que melhor se adequa e possibilita uma preparação do acolhimento e acreditamos que uma melhor integração na sociedade portuguesa. Não basta fazer o bem, é preciso fazer o bem, bem-feito”, acrescenta.

A Évora chegam refugiados provenientes dos campos de refugiados do Egito e da Turquia. Para os acolher neste novo centro foi criada uma equipa “composta por um quadro técnico, com dois professores de português, um técnico social, coordenação administrativa e logística, um psicólogo, para além de uma componente de segurança para que haja acompanhamento de proximidade”, destaca o diretor-geral do JRS – Portugal.