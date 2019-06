​Paulo Fonseca em conversações com a Roma

Paulo Fonseca está em conversações com a AS Roma, apurou Bola Branca. O treinador português sagrou-se recentemente tricampeão da Ucrânia ao serviço do Shakhtar Donetsk e pode estar de saída para o futebol italiano.

Paulo Fonseca vai reunir-se esta semana ainda com os dirigentes da equipa italiana.

Ao que apurou Bola Branca junto de fonte do processo, o encontro vai acontecer em Portugal, entre dirigentes do emblema italiano e o técnico português de 46 anos.

Perante este cenário, tudo indica que Paulo Fonseca não cumpra o ano mais que tem com o Shakthar da Ucrânia, e onde voltou a sagrar-se campeão recentemente e pelo terceiro ano consecutivo. Títulos a que somou mais três taças ucranianas. Ou seja, três dobradinhas no futebol daquele país.

A Roma deve ser o próximo destino do treinador português, que pode estar a um passo de substituir Claudio Ranieri.

Ao longo da sua carreira, Paulo Fonseca já treinou equipas como Desportivo das Aves, Paços de Ferreira, FC Porto, Sporting de Braga e Shakhtar Donetsk.