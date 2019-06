Vice-presidente do Benfica critica FC Porto. "Quando se perde, não se pode culpar os outros"

Varandas Fernandes, vice-presidente do Benfica, criticou a atitude do FC Porto após ter perdido o título de campeão nacional. Em declarações na Conferência Bola Branca, o dirigente encarnado deixou duras críticas ao rival.

"Temos de disciplinar o futebol. O Benfica não se revê nesta agressividade que existe e condenamos no futebol. Nós não olhamos para a casa do vizinho. Os outros clubes também devem seguir o seu próprio caminho e olhar para dentro. Não se preocupem tanto com o Benfica. Quando se ganha tem de haver recato. Quando se perde não se pode culpar os outros", disse.

O dirigente comentou ainda a tarja mostrada pelos adeptos do FC Porto, na última jornada do campeonato, em que surgiam várias figuras da arbitragem, o primeiro-ministro, António Costa, Ana Peres, juiza do caso "E-Toupeira", e César Boaventura, agente, com camisolas do Benfica, intitulados de campeões nacionais.

"Não se pode admitir que apareça uma tarja num estádio com caras de pessoas na política, desporto e cultura só para criticar. É chacota pura, não pode fazer parte do ADN do futebol português, e é o papel de cada clube, porque a culpa não pode morrer solteira", adicionou.

Apesar das críticas, Varandas Fernandes acredita que é possível um clima de diálogo entre os três grandes do futebol português: "Em Portugal ainda vemos o futebol de uma maneira emocional e paixão, mas hoje o futebol é acima de tudo competência, capacidade de organização, organização e acreditar que é possível fazer. Eu acho que é possível juntar todos os clubes à mesa, incluindo os três grandes".

Criticar árbitros é desviar foco

"A atitude que tem havido de crítica à arbitragem é desviar do foco. Em Portugal temos de nos habituar a perder e a ganhar. O português tem a mania de que a culpa não é dele. A culpa morre sempre solteira", prosseguiu.



Varandas Fernandes diz que, quando o Benfica perder, não perderá o respeito pelos adversários, e tentará encontrar a culpa internamente.

"O Benfica será fiel à regra da verdade e do respeito pelos concorrentes. Agora, sofremos vários ataques nos últimos tempos, incluindo violarem-nos a correspondência. O Benfica está disponível para olhar para si e acima de tudo preocupar-se consigo próprio. Temos de ser melhores, mais tempo e mais vezes. Se não formos melhores, a culpa será encontrada internamente. Nós não temos de nos meter na vida dos outros clubes".