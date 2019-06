Os valores da formação em discussão na Conferência Bola Branca

03 jun, 2019 - 11:25 • Redação

Pedro Mil-Homens, diretor do centro de formação e treino do Benfica, Tomaz Morais, do departamento de formação do Sporting, e José Couceiro, diretor técnico nacional da Federação Portuguesa de Futebol, marcaram presença no auditório da Renascença.