Liga limita jogos à segunda-feira na próxima temporada

Sónia Carneiro, Diretora Executiva Coordenadora da Liga Portugal, confirmou que, a partir da próxima temporada, os horários dos jogos à segunda-feira serão exclusivos às equipas que disputam jogos a meio da semana anterior, nomeadamente competições europeias.

Em declarações na I Conferência Bola Branca, no auditório da Renascença, Sónia Carneiro explicou a calendarização da próxima temporada.

"Houve a perspetiva de limitar os horários, os jogos à segunda-feira só vão acontecer por necessidade. Não podemos exigir que uma equipa jogue na quinta-feira e depois novamente no sábado. Esse horário ficará em aberto a quem joga na semana anterior, a meio da semana. Na próxima época, teremos jogos de sexta-feira a domingo. Se seria melhor jogar todos ao domingo às 15h00, como antigamente? Perderiamos o futebol indústria, mnoderno, não dá para ter marcas a investir, e depois ter futebol só no estádio", adicionou.

Pausa em dezembro e elogio ao Famalicão

Sónia Carneiro confirmou também que a Liga fará uma pausa de inverno, à semelhança do que acontece noutros campeonatos: "Na altura em que nos outros países as famílias vão ao futebol, por estarem em férias de Natal, nós vamos ter uma pausa, por vontade dos dirigentes desportivos".

A diretora da Liga de Clubes deixou ainda um elogio ao Famalicão, recém-promovido à I Liga, que conseguiu atrair muitos adeptos ao estádio, durante toda a temporada no segundo escalão.

"É preciso criar o que o Famalicão fez: as próprias estruturas criarem maior ligação com a população para as próprias cidades sentirem que aquele é o seu clube. Isso cabe a cada uma das estruturas de cada uma das várias equipas", adicionou.