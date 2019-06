João Paulo Rebelo: "É revoltante constatar as atrocidades que são feitas aos árbitros"

João Paulo Rebelo, Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, lamenta as "atrocidades feitas aos árbitros" e apela ao combate à violência no futebol. Em declarações na I Conferência Bola Branca, o Secretário de Estado criticou as atitudes dos adeptos para com as arbitragens.

"É para mim constrangedor e revoltante constatar as atrocidades que são ditas e feitas aos árbitros. É cada vez mais difícil recrutar árbitros. Pergunto-me o que farão aqueles que os maltratam quando não houver árbitros para recrutar", começou por dizer.

O Secretário de Estado destacou ainda as medidas aprovadas pelo governo para reduzir a violência no futebol.

"A violência é um fenómeno deplorável presente na sociedade e não restrita ao futebol, mas o futebol é um desporto e não devia haver violência no desporto. A resposta à pergunta sobre que futebol queremos em Portugal, neste domínio, é clara: Queremos um futebol sem violência", adicionou.

Nesse sentido, João Paulo Ribeiro destaca a alteração na lei da violência no desporto, a criação do Conselho Nacional do Desporto, uma autoridade de prevenção e a "massiva campanha de sensibilização", de forma a evitar a violência.