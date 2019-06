Papa Francisco faz apelo à unidade da Europa, contra políticos que cultivam o medo

O Papa Francisco lançou este domingo um apelo apaixonado à Europa para que mantenha e reavive os ideais dos seus fundadores.

As ideologias e os políticos que fazem a apologia do medo estão a ameaçar a existência da União Europeia, declarou o Papa durante a viagem de regresso de uma visita de três dias à Roménia.

Questionado sobre o resultado das eleições europeias, da vitória em Itália da Liga, de Matteo Salvini, de extrema-direita, Francisco pediu aos católicos que rezem pela unidade da Europa.

O Papa também apela aos não-crentes que tenham esperança essa unidade “do fundo dos seus corações”.

“Se a Europa não olhar com atenção para os desafios do futuro, a Europa vai secar. A Europa está a deixar de ser a ‘Mãe Europa’ e está a tornar-se na ‘Avó Europa’. Envelheceu. Perdeu o objetivo de trabalhar em conjunto”, disse Francisco aos jornalistas a bordo do avião.

“Alguém poderá questionar-se: será este o fim de uma aventura de 70 anos?”, alertou Francisco.

O Sumo Pontífice evitou criticar diretamente o vice-primeiro-ministro italiano, com quem mantém uma diferença de ideias sobre temas como a imigração, mas disse aos jornalistas que ainda não recebeu Matteo Salvini porque ainda não lhe chegou nenhum pedido de audiência.

O Papa Francisco salientou que as suas declarações devem ser lidas como alertas genéricos para a Europa e não especificamente para Itália, sublinhando que é quase impossível, para ele, compreender a política italiana.