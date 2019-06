Reportagem. Serralves, esta festa "não tem preço"

Entram por norma em grupo. Alguns acompanham a família, outras há que chegam acompanhados de alguns amigos com quem “combinam a deslocação com muita antecedência”.



O Serralves em Festa, com as suas 50 horas “non stop” de atividades, já faz parte do roteiro dos portuenses, mas também de muitas pessoas de locais mais distantes, como é o caso do José que "massacrou a cabeça do pai" António para vir à edição deste ano.

O pai diz que tiveram de sair bem cedo de Mesão Frio para "aproveitar o máximo de atividades". E o José garante que valeu a pena pelo "circo e pelo teatro", mas sobretudo pelos "jardins e pelo contacto com os artistas".

São reduzidos os casos daqueles que chegam ao Serralves em Festa sem companhia. Ainda assim encontramos o Gilmar, um jovem brasileiro que vive no Porto e que não perdeu "nenhuma das últimas cinco edições".