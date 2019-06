Papa manifesta gratidão por visitar santuário romeno rico em história

O Papa manifestou, neste sábado de manhã, gratidão por visitar um santuário rico em história e fé.

“Os santuários, lugares quase ‘sacramentais’ duma Igreja-hospital-de-campo, guardam a memória do povo fiel, que, no meio das suas tribulações, não se cansa de procurar a fonte de água viva onde avivar a esperança”, afirmou Francisco durante a missa que celebrou no Santuário de Sumuleu-Ciuc, na Transilvânia.

“São lugares de festa e celebração, de lágrimas e súplicas”, reforçou o Papa, que falou também sobre diálogo e unidade, em particular entre as igrejas cristãs.

O santuário mariano de Sumuleu-Ciuc é famoso pelas peregrinações em honra de “Nossa Senhora vestida de sol” e ponto de referência para milhares de húngaros que vivem nesta região da Roménia.