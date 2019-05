Deco confirma. Protetor solar 50+ para crianças devia estar rotulado com fator 15

A Deco - Associação de Defesa do Consumidor revela que um protetor solar para crianças tem um fator de proteção menor ao rotulado. "O protetor solar ISDIN Fotoprotetor Pediatrics Transparent Spray indica um fator de proteção solar (FPS) 50+, mas os testes em laboratório revelam que deveria estar rotulado com FPS 15", lê-se no site da associação.

Na quinta-feira, a congénere da Deco em Espanha já tinha pedido a retirada deste produto e de outro semelhante (que não existe à venda em Portugal) que também apresentava desconformidades. Também na Bélgica foram detetados problemas com este protetor solar.

A Deco diz ainda que o Infarmed já foi informado dos resultados dos testes "para que verifique a situação e atue em conformidade".

No comunicado, a associação garante que "os testes foram realizados num laboratório independente e certificado, seguindo as normas da Organização Internacional de Normalização".

A Direção-Geral da Saúde recomenda a utilização de um protetor solar com FPS mínimo de 30, independentemente do tipo de pele. "Para as crianças, que têm a pele mais sensível, aconselhamos uma proteção superior", acrescenta a nota da Deco.



Em reação à denúncia da DECO, a ISDIN, empresa que desenvolveu o protetor solar, garante que submeteu o produto "às provas mais exigentes para garantir a sua eficácia", garantindo igualmente que "o nível de eficácia do produto corresponde ao que é indicado na rotulagem".

A empresa garante ainda que, apesar de ter enviado vários estudos independentes ("realizados por entidades de grande prestígio") à DECO sobre o produto em causa, "eles não foram levados em consideração, em momento algum, pela entidade, ao preparar o seu relatório sobre protetores solares".