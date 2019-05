Portugal continua a preparar Liga das Nações com o grupo completo

A seleção portuguesa voltou a treinar, esta sexta-feira, com o grupo todo à disposição. Portugal joga na próxima quarta-feira, contra a Suíça, na meia-final da Liga das Nações, no Estádio do Dragão.

Fernando Santos contou com todos os jogadores pelo segundo dia consecutivo. Na quinta-feira, Cristiano Ronaldo, Pepe, Bruno Fernandes, Danilo e Beto juntaram-se à seleção e completaram o grupo de trabalho.

Este foi o quinto treino da seleção portuguesa, que arrancou a preparação na segunda-feira.

Portugal mede forças com a Suíça, no próximo dia 5 de junho, no Estádio do Dragão, nas meias-finais da Liga das Nações. Holanda e Inglaterra disputam a outra meia-final.