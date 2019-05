Hospital de São João desconhece casos de doentes em risco por avaria de equipamento

A administração do Hospital de São João, no Porto, garante que não tem conhecimento de algum doente tenha visto a sua vida posta em causa, devido às avarias do equipamento oncológico do hospital.

O hospital é acusado pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS) de ter falhado nos tratamentos a doentes oncológicos, porque o aparelho de radiologia estava avariado.

A ERS diz que o hospital não deu alternativas que garantissem o direito do doente à prestação de cuidados de saúde de qualidade em tempo útil e que, em caso de avaria de um equipamento, o hospital deve assegurar que o doente é encaminhado para outra unidade e saúde que garanta o tratamento.

"Não temos conhecimento direto de nenhum caso em concreto que tenha tido a sua vida afetada por este problema", garante Fernando Araújo, presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João.

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, Fernando Araújo disse ainda que os problemas do passado "estão totalmente ultrapassados".

A partir de agora todos, os doentes vão ser servidos por um novo equipamento, que custou cerca de cinco milhões de euros. Enaltecendo os esforços da equipa de radioterapia, o presidente do Conselho de Administração assegurou aos jornalistas que o hospital está capaz de "dar qualidade e resposta em tempo útil a todos os doentes que necessitam".