Companhias de seguros querem seguro anti-sismo obrigatório

As companhias de seguros querem que o seguro de risco sísmico passe a ser obrigatório. A ideia é criar um fundo com dinheiro suficiente para cobrir a destruição que um sismo pode provocar no nosso país. De acordo com a proposta das seguradoras, numa primeira fase só estariam abrangidas as propriedades horizontais, o que implicaria um prémio de seguro de entre 25 e 75 euros por ano. A proposta tem dez anos. No último Governo de José Sócrates, chegou a estar em consulta pública e quase entrou na agenda do Conselho de Ministros. A vinda da troika acabaria, contudo, por atirá-la para a gaveta. Agora, já com a atualização baseada em modelos como o da Nova Zelândia, Chile, Turquia e Espanha, as seguradoras nacionais voltam a colocar a questão em cima da mesa. "Nós preconizamos que, para além da cobertura de incêndio, se crie legislação para dizer que também a cobertura de risco sísmico passa a ser obrigatória na propriedade horizontal, deixando, pelo menos numa primeira fase, quem vive na sua habitação, na sua vivenda isolada, decidir se quer ter essa cobertura ou não", explica à Renascença José Galamba de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Seguradores (APS). Contudo, e "numa primeira fase", adianta, "a parte obrigatória – que eu diria que é o grosso da propriedade nas grandes cidades – a cobertura de risco sísmico estaria incluída como obrigatória dentro dos seguros de multirrisco”.

A nova versão do plano apresentada pela APS, adianta Galamba de Oliveira, propõe que o dinheiro pago pelo seguro seja canalizado para uma entidade que inclua as seguradoras e que tenha participação estatal. "A nossa ideia é que o prémio associado ao risco sísmico seja canalizado para uma entidade constituída pelas seguradoras, com a participação do Estado, para a gestão do risco sísmico. Esta entidade gestora irá comprar resseguro e a estimativa que temos é que desde o primeiro minuto haverá uma capacidade de até 8 mil milhões de euros de recuperação para um evento catastrófico qualquer, em qualquer parte do país." O remascente do dinheiro, acrescenta o presidente da APS, "fica num fundo e o que todos nós esperamos é que esse fundo vá crescendo todos os anos". Esta variante de risco sísmico custaria ao cliente entre 25 e 75 euros ao ano, consoante a localização e o tipo de habitação. "Por alguns cálculos que fizemos, para um capital médio de 125 mil euros, que é o capital médio deste tipo de seguros em Portugal, podemos estar a falar de um prémio anual de 25 euros, que pode chegar aos 75 euros", prémio esse que "é calculado em função de dois fatores: o primeiro é a zona de construção, porque é obviamente diferente ter uma casa em Lisboa ou no Algarve, que são as duas zonas de maior risco sísmico, ou ter uma casa em Trás-os-Montes ou nas Beiras, onde o risco é menor". O segundo parâmetro está relacionado com o tipo de construção de cada habitação. "Uma coisa é um prédio construído recentemente, e hoje em dia é obrigatória a garantia de uma construção anti-sísmica de raiz; outra é um prédio construído há 100 anos que, obviamente, não tem esses mecanismos", explica Galamba de Oliveira. Em Portugal, apenas 16% das habitações estão atualmente cobertas com seguros para sismos e mesmo essas não têm, à partida, todas as garantias que seriam de esperar.