​Marisa Matias. Bloco de Esquerda é a "terceira força política em Portugal"

Marisa Matias, cabeça de lista do Bloco de Esquerda, afirma que o partido é a "terceira força política em Portugal" depois das eleições europeias deste domingo.



"O Bloco afirma-se como a terceira força política em Portugal e reforça presença no Parlamento Europeu”, afirmou Marisa Matias numa reação às projeções que apontam para um crescimento do BE, que pode passar de um para três eurodeputados.

A cabeça de lista bloquista garante que vai continuar em Bruxelas a “responder à emergência climática, emprego com direitos, serviço público”.

“Os direitos das pessoas estarão no centro da nossa atividade. Cumprimos aquilo que dizemos. Obrigada por nos ajudarem a cumprir ainda com mais força. Discutimos política europeia, mas cruza-se com a política nacional", sublinhou Marisa Matias.