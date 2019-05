Europeias. Cabeça de lista da CDU critica "campanhas difamatórias"

Veja também:



O cabeça de lista da CDU, João Ferreira, considera que a coligação foi alvo de "campanhas difamatórias" durante a campanha.



"O voto na CDU será honrado, respeitado. Estamos perante projeções, com grande variação entre si, e queria sublinhar que cada resultado deve ser considerado em função no quadro em que é construído”, declarou João Ferreira na sede de campanha.

“Desde muito cedo a CDU teve de enfrentar dificuldades e campanhas difamatórias que colocaram dificuldades”, lamentou.

O cabeça de lista garante que, independentemente dos resultados das europeias deste domingo, a CDU vai continuar a defender os trabalhadores.

“É para nós claro que está colocada a necessidade de reforço da CDU e para garantir melhores condições de resposta aos problemas e das condições de vida do nosso povo. Sempre afirmámos que no dia seguinte às eleições, cá estaríamos para travar combates em defesa do povo", declarou João Ferreira.

De acordo com as projeções avançadas pela RTP e SIC, a CDU vai perder pelo menos um dos três eurodeputados que elegeu em 2014.

A projeção da SIC dá à CDU entre 5.3 a 8.3% dos votos, entre 1 a 2 deputados. A projeção da RTP dá 7 a 9% à CDU e 2 deputados.