Le Pen vence em França e exige legislativas antecipadas

Marine Le Pen exige que o Presidente Emmanuel Macron dissolva o Parlamento, convocando novas eleições, depois da vitória da Frente Nacional nas eleições europeias deste domingo.

A líder da extrema-direita conseguiu 24% dos votos, segundo as primeiras sondagens, ficando apenas dois pontos percentuais à frente do movimento de Emmanuel Macron. Os Verdes ficaram em terceiro lugar com 13%.

“Tendo em conta a censura democrática que foi feita ao partido do Governo esta noite, o Presidente terá de retirar consequências”, disse Marine Le Pen.

Esta é a segunda vez que a Frente Nacional – que nestas eleições usou o nome Rassamblement Nacional – vence as eleições europeias. Em 2014 conseguiu o mesmo resultado de 24%, mas com maior diferença para o segundo partido.

Já Emmanuel Macron salientou o facto de a maioria dos eleitores ter votado em partidos que acreditam no projeto europeu.

Contudo, não há como negar que o resultado é uma derrota para o Presidente, que tem apostado fortemente na Europa durante a sua presidência e participou ativamente na campanha.

A cabeça-de-lista do partido de Marine Le Pen não poupou críticas a Macron, dizendo que “os franceses enviaram uma mensagem muito clara, e deram uma lição de humildade” a Macron. “Ele e as suas políticas é que foram rejeitadas”.