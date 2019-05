Toronto Raptors chegam à final da NBA pela primeira vez

Os Toronto Raptors qualificaram-se, na madrugada deste domingo, para a final da NBA, pela primeira vez na sua história. Feito conquistado com a vitória na receção aos Milwaukee Bucks, por 100-94, no sexto jogo da meia-final a Este. Na final, vão defrontar os Golden State Warriors.

Esta foi a segunda vez consecutiva que os Bucks estiveram o jogo praticamente inteiro na frente e, no final, permitiram a reviravolta. Os forasteiros chegaram mesmo a liderar por 15 pontos, no entanto, os Raptors reagiram no derradeiro período e conseguiram passar para a frente do marcador, e selar a presença na finalíssima da NBA.

Kawhi Leonard voltou a ser a grande estrela dos canadianos, mostrando que está num patamar à parte. O extremo reuniu um duplo-duplo, com 27 pontos e 17 ressaltos, e ainda juntou sete assistências, dois blocos e dois roubos de bola, que mascararam as seis perdas de bola.

A ajudar Kawhi, estiveram Pascal Siakam, com 18 pontos, Kyle Lowry, com 17 pontos e oito ressaltos, e Fred VanVleet, com 14 pontos.

Do lado dos Bucks, o grande destaque foi Giannis Antetokounmpo, com um duplo-duplo de 21 pontos e 11 ressaltos. O grego teve cinco jogadores a ajudá-lo: Brook Lopez (18 pontos e nove ressaltos), Khris Middleton (14 pontos), Ersan Ilyasova (13), George Hill (10) e Malcolm Brogdon (10).

Segue-se, agora, um duelo, à melhor de sete, entre Toronto Raptors e Golden State Warriors, os vigentes bicampeões da Liga. Os canadianos tentarão ser a primeira equipa, desde os Cleveland Cavaliers, em 2016, a contrariar o favoritismo de Stephen Curry e companhia.