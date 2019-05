"Maravilhoso", "incrível" e "emocionante". Jogadores do Sporting reagem à conquista da Taça de Portugal

O Sporting venceu o FC Porto e conquistou a 17.ª Taça de Portugal da história centenário do clube leonino. "Maravilhoso", "incrível" e "emocionante" foram algumas das palavras que os jogadores encontraram para descrever a conquista do clube de Alvalade.

Luiz Phellype, autor do golo decisivo



“Desportivamente este ano foi o mais incrível da minha vida. Eu pude saltar para um grande clube de Portugal e ser campeão três vezes numa época. É muito muito emocionante.”

“É difícil chegar num clube em Portugal. Eu vi muita coisa quando vim para cá. Passei por uma fase muito difícil aqui e, agora que eu pude conquistar tudo isso, é muita felicidade que está em mim. Nem me consigo expressar muito bem.”

“O Sporting é isso, nós somos muito guerreiros, lutamos muito, somos muito unidos e a maior prova foi hoje. Estivemos a perder, levámos o golo no último segundo, mas não virámos a cara à luta. Nós nunca desistimos, é até ao fim.”

- Dedica este título a quem?

“Agradeço sempre a Deus e à minha família. Os meus filhos são tudo para mim, dedico tudo a eles”.

Bruno Fernandes. "Dei sangue, suor e lágrimas por este clube"

"Ouve-se falar muita coisa e, com certeza, haverá clubes interessados, mas o meu foco esteve sempre no Sporting. Passei aqui dois anos, dois anos intensos. Não sei se vou passar o terceiro, não sei se vou embora. ninguém sabe o dia de amanhã. Tentei ao máximo conquistar a confiança dos adeptos. Dei o meu sangue, suor e lágrimas por este clube e continuarei a dar enquanto vestir esta camisola."

Renan Ribeiro, homem do jogo

“Deus é bom, a torcida merece e quando cheguei eu falei: venho para conquistar títulos. Ganhámos dois, essa torcida merece, fechamos o ano de forma positiva, agora vamos lutar no ano seguinte para buscar o que nós queremos”.

- O que se sente nos penálties?

“Este jogo foi muito emocional. Graça a Deus, consegui ser forte emocionalmente. Aproveitar o trabalho que faço durante a semana com o Nelson, ele é um cara que me dá confiança, que me faz evoluir todos os dias, é chato para caramba, mas que ele continue a ser um chato para eu continuar a crescer cada vez mais".

Wendel

“Muita felicidade, lutámos o ano todo. Foi uma semana difícil, mas dei a volta por cima”.

Jefferson

“Foi maravilhoso. Sabíamos das dificuldades que íamos ter ao longo do ano, mas graça a Deus superámos tudo e conquistámos este título. Estou feliz por ter entrado e por ter ajudado os meus companheiros. O treinador pediu-me para ter vontade e superação que esta Taça era nossa”.