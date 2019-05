​Sousa Cintra critica saída de Peseiro. “O Sporting podia ter feito muito mais” no campeonato

O antigo presidente do Sporting, Sousa Cintra, considera que os leões podiam ter lutado pelo campeonato até ao fim sem a troca do treinador José Peseiro e a saída do avançado Nani.



Em declarações aos jornalistas no estádio Nacional, antes da final da Taça de Portugal entre Sporting e FC Porto, Sousa Cintra não foi politicamente correto.

Questionado sobre a troca de José Peseiro por Marcel Keizer no comando da equipa técnica, o histórico sportinguista declarou que “em equipa que ganha não se mexe”.

“Sempre considerei que o Sporting podia ser campeão este ano, sem dúvida nenhuma. Quando deixei o Sporting estávamos no primeiro lugar. Já tínhamos jogado com o Benfica no Estádio da Luz, já tínhamos jogado com o Braga e estávamos em primeiro lugar. Em equipa que ganha não se mexe. O presidente [Frederico Varandas] quis mudar, o problema é dele, a responsabilidade é dele, mas eu estava convicto que o Sporting, este ano, tinha condições para lutar para ser campeão nacional e os resultados estão à vista”, afirmou.

Sousa Cintra considera que “o Sporting é um clube com uma dimensão muito grande”, tem os “melhores adeptos do mundo” e a conquista da Taça da Liga não é suficiente para uma temporada positiva.

“A Taça da Liga não é suficiente. Um clube com a dimensão do Sporting não se pode rever na Taça da Liga, tem que se rever no campeonato nacional, na Taça de Portugal e noutras taças europeias. Isso não aconteceu, mas o que importa é que houve um momento de muita turbulência na vida do Sporting, toda a gente compreende isso, mas eu penso que o Sporting podia ter feito muito mais. Espero que hoje ganhe a final da Taça de Portugal”, afirmou o antigo presidente dos leões.

Questionado se o Sporting ganhar a final deste sábado uma parte do mérito é da sua direção, que iniciou a temporada, Sousa Cintra recusa os louros.

“Se o Sporting ganhar é fruto dos sportinguistas e da grande equipa que o Sporting tem sem dúvida nenhuma”, salientou.