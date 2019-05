Benfica vence FC Porto na primeira partida da meia-final do "play-off"

O Benfica recebeu e venceu, esta sexta-feira, o FC Porto, por 89-82, na primeira partida da meia-final do "play-off" de campeão nacional de basquetebol.

A partida foi discutida até ao último minuto. O Benfica liderou durante grande parte do encontro, mas com a equipa portista a não permitir uma vantagem muito alargada.

A quatro minutos do fim, o FC Porto saltou para a liderança, com dois pontos de Monteiro, mas Downs, do Benfica, rapidamente voltou a colocar a equipa encarnada na frente do marcador, com seis pontos consecutivos, que selaram a vitória na primeira partida da série.

Oliverense e Ovarense disputam a outra meia-final do "play-off". A equipa de Oliveira de Azeméis, campeã em título, venceu o primeiro jogo por 99-72.



FC Porto chega à meia-final depois de eliminar o Terceira Basket, por 3-0, enquanto que o Benfica deixou para trás o CAB Madeira pelo mesmo resultado.

O próximo jogo da série, disputada a cinco jogos, joga-se novamente no pavilhão das águias, no domingo.