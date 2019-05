MP pede libertação de Fernando Mendes, ex-líder da Juve Leo

O Ministério Público (MP) pede a libertação de Fernando Mendes, antigo líder da claque Juventude Leonina, por razões de saúde.

Fernando Mendes está em prisão preventiva na condição de arguido no caso do ataque à Academia de Alcochete, em 15 de maio do ano passado.

O conhecido adepto do Sporting necessita de um transplante de medula óssea.

Fernando Mendes está em prisão preventiva desde junho de 2018, por suspeita de participação no ataque à Academia do Sporting, onde jogadores e elementos da equipa técnica foram agredidos.