Último jogo de Herrera no FC Porto? "Em princípio sim, depois vêm as férias"

Hector Herrera respondeu com boa disposição à questão sobre o seu final de percurso no FC Porto. Em conferência de imprensa, o capitão portista, em final de contrato, respondeu à questão se este seria o seu último jogo no FC Porto.

"Em principio sim, depois vêm as férias, a nao ser que o treinador queira fazer mais algum jogo", começou por dizer, sem confirmar em absoluto que vai deixar o FC Porto no final desta época.

O mexicano recordou a final perdida, em 2016, contra o Braga, e quer vencer na sua segunda presença no Jamor: "Já tive a oportunidade de jogar uma final, perdemos nos penáltis com algum azar. O grupo está mentalizado para amanhã levarmos a taça. Queremos aproveitar o momento e focar no dia de amanhã".

Depois da vitória por 2-1 contra o Sporting, na última jornada, Herrera admite que "será um jogo completamente diferente, porque é uma final".

O médio não esconde o duro golpe de perder o campeonato, mas diz que a equipa já está focada em conquistar o segundo troféu da época. "Foi um golpe difícil. Estavamos confiantes no campeonato, mas as equipas vencedores não vivem do passado. Amanhã é o nosso presente e temos a oportunidade de vencer uma Taça".

Resposta aos elogios de Lage

Bruno Lage, treinador do Benfica, elegeu Herrera como o jogador que o mais o impressionou no campeonato, elogios que não mereceram grande reconhecimento por parte do capitão portista.

"Trabalho para dar o meu melhor. Fico mais feliz quando é o meu treinador a elogiar, mas do que os outros, mas é fruto do trabalho que faço todos os dias", disse.