Hélio Sousa diz que os títulos de sub-17 e sub-19 não aumentam a responsabilidade no Mundial

Hélio Sousa está confiante para a primeira parte no Mundial sub-20, contra a Coreia do Sul, e diz que as conquistas dos Europeus de sub-17 e sub-19, pela mesma geração que disputará o Campeonato do Mundo, não aumenta a responsabilidade.

"«Essas conquistas não aumentam a nossa responsabilidade. As expectativas foram criadas por nós, por tudo o que este grupo conseguiu ao longo destes anos. Conseguimos um feito único, que foi pouco valorizado. Estes jogadores foram bicampeões europeus", começou por dizer.

O selecionador não espera uma partida fácil contra a Coreia do Sul, e pede máximo esforço para a estreia na prova, que decorre na Polónia.

"São sempre equipas muito organizadas, nunca se deixam estar por baixo no jogo, vão à procura de um resultado positivo. Têm jogadores tecnicamente evoluídos e capazes de criar situações complicadas para nós. O que ganhámos ajudou-nos a crescer, mas isso não nos vai dar nada no sábado. Vamos ter de dar tudo para ultrapassar os nossos adversários, que nos vão trazer muitas dificuldades", adicionou.

Portugal disputa o grupo F da prova, contra a Argentina, África do Sul e Coreia do Sul. Os três jogos serão disputados em Bielsko-Biala.