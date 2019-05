Nova greve na Soflusa entre 3 e 7 de junho

Os mestres das embarcações da Soflusa, que faz a travessia do Tejo entre o Barreiro e Lisboa, marcaram um novo período de greve para a semana.

“O grupo dos mestres decidiu um novo período de paralisações entre 3 a 7 do mês que vem”, afirma à Renascença Carlos Costa, do Sindicato de Trabalhadores Fluviais.

Os trabalhadores queixam-se de a empresa não dar resposta às suas pretensões há mais de um ano.

Pedro Mateus, um dos mestres da Soflusa, diz, em declarações à SIC, diz que, neste momento, “compete à empresa fazer uma proposta aos mestres no sentido da valorização profissional desta categoria e ainda não o fez”.

“Uma das nossas reivindicações é o trabalho extraordinário, que tem sido excessivo. No ano passado, os mestres fizeram quatro mil horas extraordinárias e queremos é novos colegas. Outra reivindicação é a valorização da nossa categoria profissional”, esclarece ainda.

Pedro Mateus diz que a adesão à greve que termina nesta sexta-feira é total, porque “os mestres andam exaustos” e o excesso de horas “põe em causa a saúde dos trabalhadores, tanto fisicamente como psicologicamente”.

“Os mestres estão todos unidos nesta luta. Lamentamos a situação que estamos a causar aos passageiros, mas não há outra forma de fazermos esta reivindicação porque há ano e meio que a empresa não nos dá uma resposta”, refere por fim.

Porque é que são necessárias horas extraordinárias? Governo responde

O secretário de Estado da Mobilidade diz que, numa “empresa de transportes, como é o caso da Soflusa, é normal” haver horas extraordinárias.

“Por uma razão muito simples: porque as escalas não encaixam, porque há faltas, porque há períodos de férias, há uma série de flutuações naquilo que é necessário fazer”, indica José Mendes à Renascença.

“Sempre foi feito, elas são devidamente remuneradas e os mestres recebem, além dessas horas – como é evidente e de direito – o subsídio de turno”, sublinha ainda.

José Mendes admite que há falta de trabalhadores na Soflusa, até porque há “quatro mestres de baixa prolongada”, e por isso mesmo já foi dada autorização para contratar mais gente.

“Está já na empresa uma autorização para a contratação de mais até seis trabalhadores marítimos, que se somam a quatro que foram autorizados no início do ano, o que dá dez e que é mais do que suficiente para colmatar aquilo que são as necessidades”, indica.

O secretário de Estado confirma que “durante o ano de 2018, foram realizadas, por parte dos mestres, 4.079 horas extraordinárias”, mas sublinha que “isso corresponde a cerca de 2,2 pessoas”.

“Portanto, a questão está devidamente acompanhada e há condições para que tudo possa regressar à normalidade”, conclui.

A greve de dois dias marcada para esta semana e que termina nesta sexta-feira é de três horas por turno, mas está a decorrer também uma paralisação às horas extraordinárias que se deve prolongar até ao final do ano.