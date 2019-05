Florentino assegura que a responsabilidade "só motiva" os sub-20 para o Mundial

Florentino Luís garante que a responsabilidade de lutar por um bom resultado é fator de motivação extra para a seleção nacional de sub-20, com vista para o Mundial da categoria, que decorre na Polónia.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo de estreia, o médio do Benfica assegurou que a responsabilidade não assusta os jovens portugueses: "A responsabilidade só nos motiva. Se não houvesse altas expectativas, se calhar vínhamos mais relaxados. Isso só mostra a qualidade de Portugal. Esta equipa tem capacidade para ir longe."

Portugal vai estrear-se no Mundial de sub-20 diante da Coreia do Sul, no sábado, às 14h30, no Estádio Bielso-Biala. Também a contar para o Grupo F, a equipa das quinas defrontará a Argentina, no dia 28 de maio, terça-feira, e a África do Sul, no dia 31, sexta-feira, sempre na mesma cidade.

Apuram-se para os oitavos de final os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos e os quatro melhores terceiros classificados.