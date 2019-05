Giannis e Harden no cinco ideal da NBA por unanimidade

O grego Giannis Antetokounmpo, dos Milwaukee Bucks, e o norte-americano James Harden, dos Houston Rockets, foram escolhidos, de forma unânime, para a equipa ideal da fase regular da NBA.

Os 20 jornalistas norte-americanos que participaram na votação escolheram Giannis e Harden para os respetivos cincos ideais, pelo que ambos os jogadores receberam a pontuação máxima (500 pontos).

Giannis liderou os Bucks para um surpreendente primeiro lugar da Conferência Este, esta época, e luta por um lugar na final da NBA. Harden conduziu os Rockets rumo ao quarto lugar do Oeste. Foi eliminado nas meias-finais da conferência, pelos campeões Golden State Warriors.

Foram também escolhidos: Stephen Curry, dos Golden State Warriors, com 482 pontos; Paul George, dos Oklahoma City Thunder, com 433 pontos; e Nikola Jokic, dos Denver Nuggets, com 411 pontos.

As segunda e terceira equipas da NBA



Na segunda equipa, estão Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Kevin Durant (Golden State Warriors), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) e Kyrie Irving (Boston Celtics).

Para a terceira equipa, foram selecionados Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Blake Griffin (Detroit Pistons), LeBron James (Los Angeles Lakers), Rudy Gobert (Utah Jazz) e Kemba Walker (Charlotte Hornets).